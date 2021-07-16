Natalie, Patrick, Özcan versus Mola, Monique, DagiJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 16.07.2021: Natalie, Patrick, Özcan versus Mola, Monique, Dagi
43 Min.Folge vom 16.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Natalie Horler, Özcan Cosar, Mola Adebisi und Dagi Bee) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.