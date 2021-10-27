Caroline, Beat, Jan versus Martin, Lara, FriederikeJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 27.10.2021: Caroline, Beat, Jan versus Martin, Lara, Friederike
Folge vom 27.10.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Caroline Frier, Jan van Weyde, Martin Klempnow und Friederike Kempter) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.