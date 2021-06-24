Chris, Lea, Kai versus Johanna, Sebastian, NilamJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 24.06.2021: Chris, Lea, Kai versus Johanna, Sebastian, Nilam
43 Min. Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Chris Wackert, Kai Schumann, Johanna Klum und Nilam Farooq) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.