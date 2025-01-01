Bastian, Maren, Caroline versus Bettina, Jonathan, MarioJetzt kostenlos streamen
Bastian, Maren, Caroline versus Bettina, Jonathan, Mario
43 Min.Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Bastian Bielendorfer, Caroline Frier, Bettina Zimmermann und Mario Kotaska) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.