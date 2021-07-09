Thore, Leena, Johanna versus Tutty, Simon, AngelinaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 09.07.2021: Thore, Leena, Johanna versus Tutty, Simon, Angelina
43 Min.Folge vom 09.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Thore Schölermann, Johanna Klum, Tutty Tran und Angelina Kirsch) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.