Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, WanjaJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 05.07.2021: Esther, Jan, Marlene versus Gregor, Sonja, Wanja
43 Min.Folge vom 05.07.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Esther Schweins, Marlene Lufen, Gregor Meyle und Wanja Mues) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.