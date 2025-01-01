Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Buchstaben Battle

Alexander, Gordon, Michael versus Mirja, Christine, Andrea

SAT.1
Alexander, Gordon, Michael versus Mirja, Christine, Andrea

Alexander, Gordon, Michael versus Mirja, Christine, AndreaJetzt kostenlos streamen

Buchstaben Battle

Alexander, Gordon, Michael versus Mirja, Christine, Andrea

43 Min.Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Alexander Herrmann, Michael Mittermeier, Mirja Boes und Andrea Sawatzki) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

Alle verfügbaren Folgen