Guildo, Yvonne, Kim vs Isabel, Alexander, JochenJetzt kostenlos streamen
Buchstaben Battle
Folge vom 14.10.2021: Guildo, Yvonne, Kim vs Isabel, Alexander, Jochen
43 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 6
Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Guildo Horn, Kim Fisher, Isabel Varell und Jochen Schropp) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.