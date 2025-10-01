Bull
Folge 21: Du bist nicht allein
42 Min.Ab 12
Bull erhält eine schlechte Nachricht, betrinkt sich daraufhin und randaliert in der Öffentlichkeit. Während er in der Gefängniszelle darauf wartet, abgeholt zu werden, lernt er Elliot kennen. Er wurde mit dem Auto eines auf grauenhafte Weise ermordeten Paares erwischt und soll die Todesstrafe erhalten. Doch Bull glaubt dem stummen Angeklagten und will ihm beistehen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren