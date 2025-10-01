Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Staffel 2Folge 21
Folge 21: Du bist nicht allein

42 Min.Ab 12

Bull erhält eine schlechte Nachricht, betrinkt sich daraufhin und randaliert in der Öffentlichkeit. Während er in der Gefängniszelle darauf wartet, abgeholt zu werden, lernt er Elliot kennen. Er wurde mit dem Auto eines auf grauenhafte Weise ermordeten Paares erwischt und soll die Todesstrafe erhalten. Doch Bull glaubt dem stummen Angeklagten und will ihm beistehen ...

