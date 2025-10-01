Bull
Folge 22: Das Urteil
42 Min.Ab 12
Das Urteil ist gefallen: Elliot ist schuldig. Nun steht noch die Verhandlung des Strafmaßes an. Doch Bull gibt nicht auf und versucht, mit allen Mitteln Gerechtigkeit für seinen Freund zu erwirken. Kann er Elliot vor dem Tod durch den elektrischen Stuhl retten?
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
