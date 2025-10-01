Bull
Folge 1: Astrid
41 Min.Ab 12
Bulls Tochter Astrid wird entführt. Da der Kidnapper darauf besteht, die Polizei aus dem Fall herauszuhalten, versucht das Team von TAC, ihrem Boss zu helfen. Auf der Suche nach Hinweisen kommt schnell die Vermutung auf, dass der Entführer jemand aus Bulls Vergangenheit sein könnte - doch alle Spuren scheinen ins Leere zu laufen.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
