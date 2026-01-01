Bull
Folge 11: Die zynische Jury
41 Min.Ab 6
Die Stadt New York möchte für einen neuen Technologiepark ein Wohnviertel abreißen und wird deshalb von einem Anwohner verklagt. Als die betroffene Baufirma und eine Stadträtin sich an die TAC wenden, ist Bull zunächst wenig begeistert von dem Fall - nimmt ihn aber an, als er erfährt, dass Marissas neue Kanzlei die Gegenseite vertritt ...
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
6
