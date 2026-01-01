Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 6Folge 11
41 Min.Ab 6

Die Stadt New York möchte für einen neuen Technologiepark ein Wohnviertel abreißen und wird deshalb von einem Anwohner verklagt. Als die betroffene Baufirma und eine Stadträtin sich an die TAC wenden, ist Bull zunächst wenig begeistert von dem Fall - nimmt ihn aber an, als er erfährt, dass Marissas neue Kanzlei die Gegenseite vertritt ...

