Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Am Ende der Angst

Paramount GlobalStaffel 6Folge 14
Am Ende der Angst

Am Ende der AngstJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 14: Am Ende der Angst

42 Min.Ab 12

Dr. Bull hilft einem ehemaligen Patienten, dessen Tante vor sechs Jahren ermordet wurde. Der junge Mann hat nun neue Beweise gefunden, die den Exfreund der Toten schwer belasten. Die TAC bringt den Fall vor Gericht, stößt dabei allerdings auf eine große Hürde: Die psychischen Probleme des Klienten machen es ihm unmöglich, persönlich in den Zeugenstand zu treten. Ohne eine Aussage sieht es für die Klage allerdings nicht gut aus ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen