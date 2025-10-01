Bull
Folge 15: Mit diesen Händen
41 Min.Ab 6
Als eine Frau nach einer Operation stirbt, wird die behandelnde Ärztin von der Familie der Patientin verklagt. Die TAC übernimmt umgehend die Verteidigung der Medizinerin, die Bull einst vor dem Tode bewahrt hat. Doch während des Prozesses muss der Psychologe nicht nur die Jury überzeugen, sondern sich auch mit einem Anwalt herumschlagen, den das Krankenhaus zu seiner Unterstützung geschickt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren