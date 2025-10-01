Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Das Duchenne-Lächeln

Paramount GlobalStaffel 6Folge 2
Das Duchenne-Lächeln

Das Duchenne-LächelnJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 2: Das Duchenne-Lächeln

42 Min.Ab 12

In einem neuen Fall übernimmt das TAC-Team die Verteidigung eines Mannes, der nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten wegen Spionage angeklagt wird. Bull zieht alle Register, um im Gerichtssaal die Oberhand zu gewinnen. Dabei will er nicht nur seinem Klienten helfen, sondern auch den arroganten Staatsanwalt in die Schranken weisen. Gleichzeitig versucht der Psychologe weiterhin, die Entführung seiner Tochter zu verarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen