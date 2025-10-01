Bull
Folge 20: Der beste Lehrer
39 Min.Ab 12
Nach einem persönlichen Verlust erhält Bull einen sonderbaren Brief und steht einige Stunden später vor der Tür seines ehemaligen Professors - ohne jede Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Zusammen mit seinem alten Mentor versucht der Psychologe, die Ursachen für seinen Gedächtnisverlust zu ergründen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren