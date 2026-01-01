Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Ein kleines Geheimnis

Paramount GlobalStaffel 6Folge 21
Ein kleines Geheimnis

Ein kleines GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 21: Ein kleines Geheimnis

41 Min.Ab 12

Als mehrere Bewohner eines Hauses aufgrund einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben, wird der Vermieter der Immobilie wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, Reparaturen vernachlässigt zu haben und damit für den Tod der Menschen verantwortlich zu sein. Obwohl die TAC die Verteidigung des Mannes übernimmt, sieht es für den Angeklagten nicht gut aus - denn der Anwalt der Gegenseite weiß genau, wie die Analysten arbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen