Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Sein letzter Fall

Paramount GlobalStaffel 6Folge 22
Sein letzter Fall

Sein letzter FallJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 22: Sein letzter Fall

42 Min.Ab 12

Nachdem ihm sein Klient einen Mord gestanden hat, steht Bull vor einem Problem: Aufgrund des Anwaltsgeheimnisses darf er der Polizei nichts von der Tat berichten. Die TAC zieht daraufhin alle Register, um den Verbrecher der Gerechtigkeit zuzuführen, doch die Zeit arbeitet gegen das Team. Bull muss drastische Maßnahmen ergreifen, um den Mörder nicht davonkommen zu lassen - und setzt dafür alles aufs Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen