Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Könige ohne Krone

Paramount GlobalStaffel 6Folge 5
Könige ohne Krone

Könige ohne KroneJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 5: Könige ohne Krone

42 Min.Ab 6

Die TAC übernimmt die Verteidigung eines Geschäftsmannes, dem die Kontrolle über sein Unternehmen entzogen werden soll, weil er psychisch nicht stabil genug sei, es zu leiten. Das Team möchte die Jury vom Gegenteil überzeugen - und muss dabei ohne Bull auskommen, da er nach den jüngsten Vorwürfen gegen ihn eine Belastung für den Fall sein könnte.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen