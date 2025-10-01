Bull
Folge 5: Könige ohne Krone
42 Min.Ab 6
Die TAC übernimmt die Verteidigung eines Geschäftsmannes, dem die Kontrolle über sein Unternehmen entzogen werden soll, weil er psychisch nicht stabil genug sei, es zu leiten. Das Team möchte die Jury vom Gegenteil überzeugen - und muss dabei ohne Bull auskommen, da er nach den jüngsten Vorwürfen gegen ihn eine Belastung für den Fall sein könnte.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
