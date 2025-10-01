Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Immer der Held

Paramount GlobalStaffel 6Folge 6
Immer der Held

Immer der HeldJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 6: Immer der Held

41 Min.Ab 6

Einer Frau wird vorgeworfen, als Hebamme zu praktizieren, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Das TAC-Team übernimmt die Verteidigung der Geburtshelferin. Die Prozessvorbereitung stellt jedoch eine Herausforderung dar, da nur wenige Tage bis zum Gerichtsverfahren bleiben und schnell eine Strategie entwickelt werden muss. Währenddessen bereitet Bulls eigene Anwältin die Verteidigung in der Klage gegen ihn vor.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen