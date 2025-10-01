Bull
Folge 7: Am Abgrund
41 Min.Ab 6
In der Klage gegen Dr. Bull stößt die Verteidigung auf einige Schwierigkeiten. Nachdem sie ihre Strategie bereits ändern musste, nimmt Olivia Powell die TAC aus dem Spiel. Die erfahrene Anwältin befürchtet, dass das Team ihrem Boss eher schaden als helfen könnte. Als dann auch noch neue Beweise auftauchen, wird die Situation für Bull immer brisanter - denn plötzlich steht auch Isabella im Fadenkreuz der Ermittlungen.
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
