Paramount GlobalStaffel 6Folge 9
Folge 9: Falsch Positiv

42 Min.Ab 12

Als zwei Polizisten einen unschuldigen Studenten erschießen, engagiert dessen Mutter Dr. Bull und sein Team. Sie möchte die Firma verklagen, die hinter einem Computerprogramm steckt, durch das ihr Sohn ins Fadenkreuz der Cops geraten ist. Der Fall stellt für die TAC allerdings eine Herausforderung dar, denn die Polizei hat ihre Schuld eigentlich schon eingestanden - und die Richterin sieht keinen Grund dazu, der Klage überhaupt stattzugeben.

