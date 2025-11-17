Die Anrufbeantworterin des TraumschiffsJetzt ohne Werbung streamen
bullyparade
Folge 11: Die Anrufbeantworterin des Traumschiffs
Folge vom 17.11.2025
"Das Traumschiff", "Sissi", "Pawel & Bronko" - die "bullyparade" ist längst Kult. Michael "Bully" Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz machen vor nichts Halt und nehmen alles und jeden gnadenlos auf die Schippe. Das Spaß-Trio ist nicht nur vor der Kamera aktiv: Bully führt auch Regie, und alle drei Comedians schreiben viele ihrer Gags selbst.
