Candice Renoir
Folge 2: Episode 2
52 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12
Ein Leichenfund am Fuß einer Brücke bringt Candice und ihr Team erneut in Aktion. Die Ermittlungen gehen eher zäh voran. Immerhin erkennt die Kommissarin unter den Befragten eine Gemeinsamkeit: Alle geben an, Opfer eines vermeintlichen Brandes zu sein. Während des Falles bekommen Candice und ihre Polizeikollegen einen Neuzugang. Leider sind sie so mit dem Mordfall beschäftigt, dass sie völlig vergessen, Ismaël willkommen zu heißen. Ein fataler Fehler ...
