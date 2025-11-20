Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Die Domina schlägt immer zweimal zu

Kabel Eins Staffel 2 Folge 16 vom 20.11.2025
Die Domina schlägt immer zweimal zu

Folge 16: Die Domina schlägt immer zweimal zu

41 Min. Folge vom 20.11.2025 Ab 12

Auf einem Spielplatz wird eine halbnackte gefesselte Tote an einem Klettergerüst gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um eine Soziologie-Studentin handelt, die für ihre Promotion im Domina-Milieu recherchierte. Die Ermittlungen ergeben, dass die Studentin selbst als Domina gearbeitet hat. Zu seiner großen Überraschung muss Castle feststellen, dass Beckett über fundiertes Wissen zu sadomasochistischen Praktiken verfügt ...

