Kabel EinsStaffel 2Folge 21vom 25.11.2025
42 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Paul Finch wird ermordet aufgefunden, nachdem er Gangsterboss Racine beraubt hat. Alles deutet darauf hin, dass er von Espositos ehemaligem Partner Thornton ermordet wurde. Allerdings ist Thornton angeblich seit drei Jahren tot. Auch Detective Demming vom Raubdezernat interessiert sich für den Fall - und offensichtlich auch für Kate Beckett. Castle muss bald einsehen, dass das Interesse auf Gegenseitigkeit beruht ...

Kabel Eins
