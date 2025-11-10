Todesfall in der FamilieJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 10: Todesfall in der Familie
42 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Ein Schönheitschirurg wird ermordet in seinem Auto aufgefunden. Beckett und Castle finden heraus, dass der Doktor das Gesicht eines Zeugen verändern sollte, der eine Schlüsselrolle in einem Mafiaprozess spielt. Sie erhalten die Gelegenheit, mit dem Mafioso Jimmy Moran zu sprechen, der das Gespräch allerdings sofort beendet, als er von dem Mord erfährt. Kurz darauf wird ein Attentat auf Moran verübt, bei dem auch Becketts Exfreund Will Sorenson schwer verletzt wird ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
