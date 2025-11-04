Castle
Folge 2: Die tote Nanny
40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Nachdem Castle seinen ersten Fall erfolgreich gelöst hat, wird er als Polizei-Berater engagiert. Der nächste Mord lässt nicht lange auf sich warten: Das Kindermädchen Sara Manning wird tot im Trockner eines Waschkellers aufgefunden. Beckett und Castle stoßen bei den Ermittlungen auf Lügen, Untreue und Betrug, doch ein Verdächtiger findet sich zunächst nicht. Erst als klar wird, dass Sara mit dem Arbeitgeber ihrer Freundin Chloe geschlafen hat, ergibt sich eine heiße Spur ...
Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
