Castle
Folge 1: Tödliche Schulden
40 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Richard Castles neues Buch "Heat Wave" wird veröffentlicht, und Beckett ist von der dadurch entstehenden Publicity genervt. Noch mehr stört sie allerdings, dass Castle sie davon überzeugen will, den Mord an ihrer Mutter neu aufzurollen. Kurz nachdem in den Ästen eines Baumes ein Toter gefunden wird, wird die Leiche gewaltsam aus dem Wagen der Gerichtsmedizin entführt. Als der Leichnam tags darauf wieder auftaucht, fehlen die inneren Organe. Die Spur führt in Mafia-Kreise ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
