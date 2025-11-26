Castle
Folge 24: Der tote Spion
42 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Das Team ermittelt in einem internationalen Spionage-Fall, der zahlreiche Fragen aufwirft. Die Ermittlungen ergeben bald, dass es sich bei der Spionage lediglich um ein Spiel handelt, jedoch erscheint der Mord allzu real ... Die Sommerferien stehen vor der Tür und Castle beschließt, sein neues Buch zu Ende zu schreiben und vorübergehend keine Detektivarbeit zu leisten. Er lädt Beckett ein, ein gemeinsames Wochenende in den Hamptons zu verbringen ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
