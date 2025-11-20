Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Wenn der Ast bricht

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 20.11.2025
Wenn der Ast bricht

Wenn der Ast brichtJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 5: Wenn der Ast bricht

42 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Castle erhält ein lukratives Angebot, das die Zusammenarbeit mit Detective Beckett beenden würde. Bei ihrem offenbar letzten gemeinsamen Fall untersuchen die beiden den Mord an einer tschechischen Einwanderin. Eliska Sokol hatte ihren Job in einem Apartmenthaus verloren, da sie das Kind einer Mieterin allzu vertraulich behandelte. Es stellt sich heraus, dass Eliska den Verdacht hegte, dass ihr mittlerweile verstorbener Sohn nach der Geburt im Krankenhaus vertauscht wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen