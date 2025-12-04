Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle
Staffel 2Folge 9vom 04.12.2025
Folge 9: Käufliche Liebe

40 Min.Ab 12

Der äußerst erfolgreiche Staatsanwalt Jack Buckley wird ermordet aufgefunden. Beckett und Castle haben eine reiche Auswahl an Verdächtigen, die Buckley hinter Gitter gebracht hat und die einen Grund hätten, sich an ihm zu rächen. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Buckley, der für seine hohen moralischen Ansprüche bekannt war, an einem Callgirlring beteiligt war. Scarlett, eines der Callgirls, führt Castle und Beckett auf die richtige Spur ...

