Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Puff, Du bist tot

Kabel EinsStaffel 3Folge 12vom 04.12.2025
Puff, Du bist tot

Puff, Du bist totJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 12: Puff, Du bist tot

42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Als der Magier Zalman Drake tot in Houdinis Wassertank aufgefunden wird, deutet zunächst alles auf einen Selbstmord hin. Beckett und Castle finden jedoch heraus, dass Drakes vermeintlicher Abschiedsbrief eine unsichtbare Nachricht enthält. Es handelt sich um die Rechnung eines anderen Magiers für C4 Sprengstoff ... Castle wird klar, dass seine Beziehung mit Gina keine Zukunft hat. Lanie und Esposito versuchen weiterhin, ihre Beziehung geheim zu halten ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen