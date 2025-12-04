Castle
Folge 13: Johanna Beckett
42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12
Der mittlerweile pensionierte Detective Raglan hat vor zwölf Jahren im Mordfall von Becketts Mutter Johanna ermittelt. Inzwischen leidet der alte Mann an Krebs und möchte vor seinem Tod sein Gewissen erleichtern. Gerade als er Beckett wichtige Informationen geben will, wird er von einem Scharfschützen erschossen. Beckett beginnt nachzuforschen, aber als sie einem Verdächtigen gegenüber ausrastet, wird sie von dem Fall abgezogen. Sie und Castle ermitteln heimlich weiter ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren