Castle
Folge 19: Tod eines Geschworenen
41 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Im Laufe eines medienwirksamen Prozesses stirbt während des Plädoyers des Staatsanwaltes einer der Geschworenen an den Folgen einer Vergiftung. Beckett und Castle stellen fest, dass die meisten der vordergründig Verdächtigen eine reine Weste haben.
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Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-8: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 7: ABC Studios
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