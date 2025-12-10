Castle
Folge 20: Die Pizza-Connection
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Im Pizzabackofen eines Restaurants wird eine verbrannte Leiche gefunden. Da die Konkurrenz groß ist, sieht zunächst alles nach einem Mord innerhalb des Pizzagewerbes aus. Dann wird die Identität der zur Unkenntlichkeit verbrannten Leiche geklärt: Es handelt sich um den ehemaligen Kriegsberichterstatter und Enthüllungsreporter Gordon Burns, der gerade an einer Story zum Pizza-Krieg gearbeitet hat ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
12
