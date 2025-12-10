Zum Inhalt springenBarrierefrei
Castle

Tod im Pool

Kabel EinsStaffel 3Folge 21vom 10.12.2025
Folge 21: Tod im Pool

42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Das vielversprechende Schwimmtalent Zack Lindsey wird ermordet im Pool seiner Universität aufgefunden. In der Wohnung des Toten stoßen die Ermittler auf Steroide. Lanies Untersuchungen ergeben jedoch, dass Zack keine Drogen genommen hat. Beckett und Castle versuchen herauszufinden, warum der Schwimmer die Steroide bei sich versteckt hat. Ihre Ermittlungen führen sie zu einer enttäuschten Freundin, einem eifersüchtigen Rivalen und einem zwielichtigen Trainer ...

