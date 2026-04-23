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Castle

Lieben und Sterben in L.A.

sixxStaffel 3Folge 22vom 23.04.2026
Lieben und Sterben in L.A.

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Castle

Folge 22: Lieben und Sterben in L.A.

41 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Becketts Freund und ehemaliger Ausbilder Mike Royce wird kaltblütig ermordet. Die Spuren weisen darauf hin, dass Royce und sein Mörder gerade erst von Los Angeles nach New York gekommen sind. Um herauszufinden, was Royce in Kalifornien gemacht hat, fliegen Beckett und Castle nach L.A. Hier machen sie Bekanntschaft mit Detective Seger vom LAPD, der die New Yorker Ermittler so schnell wie möglich loswerden möchte ...

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