Kabel EinsStaffel 3Folge 24vom 11.12.2025
Folge 24: Knockout

42 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Der Auftragsmörder Hal Lockwood, der über Kenntnisse zur Ermordung von Kate Becketts Mutter verfügt, wird vom Hochsicherheitstrakt in den allgemeinen Vollzug verlegt. Beckett schlägt sofort Alarm, doch Lockwood gelingt es, Gary McCallister zu ermorden, der ebenfalls Informationen zum Mord an Becketts Mutter hat. Während einer Anhörung vor Gericht, gelingt Lockwood eine spektakuläre Flucht. Castle befürchtet, dass es der kaltblütige Mörder auf Beckett abgesehen hat ...

