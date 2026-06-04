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Castle

In Handschellen

sixxStaffel 4Folge 10vom 04.06.2026
In Handschellen

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Castle

Folge 10: In Handschellen

42 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Eine unangenehme Überraschung für Beckett und Castle: Die beiden wachen aneinandergefesselt in einem dunklen Keller auf. Sie können sich an nichts erinnern, und ein Nadelstich an Becketts Rücken lässt darauf schließen, dass sie unter Drogen gesetzt wurden. Die beiden versuchen, den Verlauf der Geschehnisse zu rekapitulieren und einen Fluchtweg zu finden. Unterdessen machen sich Gates, Ryan und Esposito auf die Suche nach ihren verschwundenen Kollegen ...

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