Castle
Folge 12: B für Bürgermeister
42 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Castle und Alexis sind genervt: Martha gibt zu Hause Schauspielunterricht und nimmt dabei die Wohnung in Beschlag. In ihrer Verzweiflung beschließt Alexis, sich einen Job zu suchen, und Castle ist erleichtert, als er einem Fall zugeteilt wird: Die Telefonsexarbeiterin Laura Cambridge wurde erwürgt in einem Wagen von Bürgermeister Robert Weldon aufgefunden. Während Beckett beginnt, gegen Weldon zu ermitteln, ist Castle daran gelegen, die Unschuld seines Freundes zu beweisen ...
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
