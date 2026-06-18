Castle
Folge 13: Ein Haufen Kläffer
42 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Tierischer Fall für Castle und Beckett: Francisco Pilar, ein Hundeshow-Juror, wurde mit einer Leine erwürgt. Bei der Vernehmung des Reality-TV-Starletts Kay Cappuccio, der für das Pilar arbeitete, stellt sich heraus, dass der Ermordete in letzter Zeit unter Paranoia litt. Während Beckett und ihr Team die Ermittlungen aufnehmen, spricht Castle mit der Hundetherapeutin Dr. Barker. Schließlich scheint Franciscos Hund Royal der einzige Zeuge zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Walt Disney Company Germany GmbH
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