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Castle

Der Auslöser

sixxStaffel 4Folge 16vom 25.06.2026
Der Auslöser

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Castle

Folge 16: Der Auslöser

42 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Kurz nachdem Beckett und Castle Dr. Blakely ausfindig gemacht haben, wird er erschossen. Die Ermittler werden mit ihrem Auto von einem anderen Wagen in den Hudson River gestoßen und können sich nur knapp vor dem Ertrinken retten. Die CIA schließt sie daraufhin von dem Fall aus, doch Beckett beeindruckt das nicht: Sie setzt alles daran, den Serienmörder Thomas Gage zu finden. Bald ist die Polizistin ihm näher, als ihr lieb ist: Sie und Castle werden von Gage entführt.

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