Castle
Folge 3: Kopflos
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Eine riesige Blutlache, aber keine Leiche - so gestaltet sich der neueste Fall von Beckett und Castle. Die Reifenspur eines Lieferwagens führt zur Kryonikfirma "Passageway". Es stellt sich heraus, dass Mitarbeiter der Firma das Opfer vom Tatort entfernten, um es so schnell wie möglich einzufrieren und irgendwann in der Zukunft wiederzubeleben. Ohne Autopsie der Leiche scheint es für Beckett und Castle aussichtslos, den Mörder zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Castle
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren