Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Kopflos

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 15.12.2025
Kopflos

KopflosJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 3: Kopflos

41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Eine riesige Blutlache, aber keine Leiche - so gestaltet sich der neueste Fall von Beckett und Castle. Die Reifenspur eines Lieferwagens führt zur Kryonikfirma "Passageway". Es stellt sich heraus, dass Mitarbeiter der Firma das Opfer vom Tatort entfernten, um es so schnell wie möglich einzufrieren und irgendwann in der Zukunft wiederzubeleben. Ohne Autopsie der Leiche scheint es für Beckett und Castle aussichtslos, den Mörder zu finden ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 3 Staffeln und Folgen