Im Auge des BetrachtersJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 5: Im Auge des Betrachters
42 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Während der Eröffnungsfeier einer Ausstellung wird der Direktor des Museums ermordet aufgefunden - Bryan Hayes wurde an einem Ausstellungsstück aufgespießt. Die Ermittlungen ergeben, dass Hayes besorgt war, dass das Kunstobjekt "Faust des Kapitalismus" gestohlen werden könnte. Und tatsächlich: Die Skulptur ist verschwunden. Um den Fall zu lösen, tauchen Beckett und Castle in die Welt der Kunst und Meisterdiebe ein ...
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
