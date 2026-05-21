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Castle

Dämonen

sixxStaffel 4Folge 6vom 21.05.2026
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Castle

Folge 6: Dämonen

42 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Jack Sinclair, ein berühmter TV-Geisterjäger, wird während der Erforschung paranormaler Phänomene im New Yorker McClaren-Haus ermordet. Castle, der sich als großer Fan Sinclairs erweist, übernimmt gemeinsam mit Beckett die Ermittlungen. Während sich Beckett von Anfang an skeptisch gibt und nach logischen Erklärungen sucht, geht Castle voll und ganz in seiner Vorliebe für mystische Phänomene auf. Schon bald stoßen die beiden auf eine heiße Spur ...

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