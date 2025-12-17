Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 9vom 17.12.2025
Folge 9: Der Scharfschütze

41 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

In New York schießt ein Scharfschütze auf offener Straße wahllos auf Passanten. Bei Beckett weckt der Fall Erinnerungen an den Anschlag auf sie selbst, den sie nie richtig verarbeitet hat. Nach und nach verliert sie die Kontrolle über ihr eigenes Handeln. Erst Esposito schafft es, seine Kollegin wieder zur Vernunft zu bringen. Beckett kommt dem Scharfschützen auf die Spur - bis es zur direkten Konfrontation kommt ...

