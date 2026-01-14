Castle
Folge 11: Schlechter Einfluss
Nach der Album-Release-Party des Popsternchens Regina King wird die DJane Holly Rhodes erschossen. Die Ermittlungen, die Beckett und Castle im Musikbusiness aufnehmen, sind wenig fruchtbar. Es fällt jedoch auf, dass auf mehreren Partys, auf denen Holly in der Vergangenheit auflegte, teurer Schmuck gestohlen wurde. Paul Travers, der ehemalige Helfer des Opfers, führt das Team zu einem neuen, mysteriösen Assistenten: Joey Malone. Doch der gerade einmal 14-Jährige schaltet auf stur.
