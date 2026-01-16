Castle
Folge 13: Rückschlag
Der gewaltsame Tod von Melanie Rogers gibt Castle und Beckett zunächst Rätsel auf. Jemand hatte offenbar vor, die Leiche des Opfers spurlos verschwinden zu lassen. Die Spur führt die Ermittler zu Senator William H. Bracken - dem Mann, der für den Tod von Becketts Mutter verantwortlich ist. Bracken hatte sich zwar mit Melanie getroffen - doch das Team kann ihn bald als Täter ausschließen. Vielmehr scheint er selbst im Visier eines wahnsinnigen Killers zu sein.
Castle
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Produktion:US, 2009
