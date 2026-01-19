Wenn die Realität zuschlägtJetzt kostenlos streamen
Castle
Folge 14: Wenn die Realität zuschlägt
42 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Reality-TV-Sternchen Hannah Green wird tot auf den Straßen von Manhattan gefunden. Spuren weisen darauf hin, dass die junge Frau vor ihrer Ermordung gefangen gehalten wurde. Die Ermittlungen führen Castle und Beckett an das Set einer Reality-Show, die sich rund um Mode dreht. Ist der Konkurrenzdruck unter den Protagonisten für Hannahs Tod verantwortlich?
