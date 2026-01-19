Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castle

Wenn die Realität zuschlägt

Kabel EinsStaffel 5Folge 14vom 19.01.2026
Wenn die Realität zuschlägt

Wenn die Realität zuschlägtJetzt kostenlos streamen

Castle

Folge 14: Wenn die Realität zuschlägt

42 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Reality-TV-Sternchen Hannah Green wird tot auf den Straßen von Manhattan gefunden. Spuren weisen darauf hin, dass die junge Frau vor ihrer Ermordung gefangen gehalten wurde. Die Ermittlungen führen Castle und Beckett an das Set einer Reality-Show, die sich rund um Mode dreht. Ist der Konkurrenzdruck unter den Protagonisten für Hannahs Tod verantwortlich?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Castle
Kabel Eins
Castle

Castle

Alle 2 Staffeln und Folgen